«До первых бомб»: дипломаты США рассказали о стратегии по Ирану, КНДР и России

О России в интервью CNN говорил Тиллерсон. Он сообщил, что власти США приступят к реализации принятого в этом году закона об ужесточении санкционного режима - он затрагивает все три страны. Сначала американские компании должны получить от Минфина и Госдепартамента пояснения по его применению, указал глава Госдепа, сообщает портал Newsru.com.

"В случае конкретно с Россией мы проявили большую осторожность, работая над руководством, которое нужно компаниям", - пояснил госсекретарь. Он отметил, что бизнес, а также партнеры США по НАТО должны понимать методологию применения новых санкций, чтобы не нарушить их. Сейчас руководство прорабатывается совместно с Минфином.

Говоря о Северной Корее, Тиллерсон вновь дал понять, что переговоры возможны. США продолжат дипломатические усилия по урегулированию кризиса, пока не упадут первые бомбы, заявил он. Тиллерсон подчеркнул: "Президент дал мне ясно понять, что он хочет разрешить это дипломатическим путем и не стремится к войне".

Дипломатию пытается использовать и Россия, которая пробует организовать переговоры между депутата Северной и Южной Кореи в Санкт-Петербурге на межпарламентской ассамблее.

Об Иране говорили и Тиллерсон, и Хейли. Ранее издание Politico называло постпреда при ООН автором пересмотра или отказа США от всеобъемлющего соглашения с Ираном. В воскресном интервью Хейли подчеркнула, что пока США остаются в этом соглашении, передает Reuters. Глава Госдепа, напротив, рассуждал о новом.

Тиллерсон подчеркнул, что США будут продолжать взаимодействовать с партнерами по соглашению. Однако при этом Штаты постараются выйти на второе соглашение, которое будет лишено недостатков первого.

"Давайте предположим, что мы не сможем ликвидировать недостатки действующего соглашения, если останемся в нем и будем продолжать взаимодействовать с остальными сторонами, подписавшими его", - сказал Тиллерсон. По его словам, эта работа не помешает США попытаться выйти на "вторичное соглашение" с Тегераном. "Мы хотим взять (за основу) то соглашение, которое действует сегодня, обеспечить его полное выполнение и потом начать процесс устранения недостатков", - пояснил госсекретарь. Одним из недостатков СВПД он назвал "отсутствие должного подхода к проблеме баллистических ракет".

С точки зрения госсекретаря, второе соглашение с Ираном "должно быть очень обязывающим и требовательным". "Это соглашение не должно содержать ничего, от чего можно было бы отступить", - подчеркнул Тиллерсон.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/15oct2017/tillbombsdrop.html