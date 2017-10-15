А у вас не такой? Эксперты составили топ-10 самых разочаровывающих автомобилей

Вот 10 автомобилей, о приобретении которых их владельцы пожалели. Об этом стало известно из результатов анализа издания Autos Cheat Sheet, сообщает портал Экономика Сегодня.

Nissan Frontier - владельцы жаловались на чрезмерный шум в кабине, плохую технику, обработку подложек и многое другое при разрезании Frontier.

Acura RLX - один из двух (50%) покупателей RLX сказал Consumer Reports, что они были недовольны своим автомобилем. Учитывая превосходные варианты от Mercedes-Benz, Audi, BMW и даже Hyundai, вы можете выбрать гораздо лучше, чем тратить столько денег на RLX.

Jeep Patriot - новые владельцы Jeep Patriot быстро указали на свое недовольство этой моделью. Только 50% заявили, что довольны своей покупкой.

Nissan Sentra - автомобиль входит в топ-20 на диаграммах продаж в США. Только 49% покупателей Sentra были довольны своей покупкой.

Следом идут Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Додж Дарт и Jeep Compass.

На первой позиции оказался Acura ILX. Только 41% владельцев ILX заявили, что довольны этим автомобилем. Они ссылались на проблемы с ускорением, тишиной кабины, качеством краски и другими аспектами так называемой роскошной модели.