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Фотоновость: избиратель Николай всей душой болеет за дружбу Эстонии и России

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Как видит дружбу народов избиратель из Азери Николай. | ФОТО: Meelis Meilbaum

Житель Азери Николай прибыл сегодня на избирательный участок на автомобиле, к стеклу задней двери которого были закреплены как эстонский, так и российский триколор, пишет Virumaa Teataja. «Я всю жизнь был оптимистом. Что я теперь должен делать, плакать что-ли?» - недоумевает он.

По словам Николая, он регулярно бывает в России и выступает за хорошие отношения между соседними странами. Поэтому он и прикрепил на окно автомобиля флаги обоих государств. «Я живу в Эстонии и не хочу, чтобы у страны с кем-бы то ни было была вражда», - добавил он.

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