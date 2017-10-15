Фотоновость: избиратель Николай всей душой болеет за дружбу Эстонии и России

По словам Николая, он регулярно бывает в России и выступает за хорошие отношения между соседними странами. Поэтому он и прикрепил на окно автомобиля флаги обоих государств. «Я живу в Эстонии и не хочу, чтобы у страны с кем-бы то ни было была вражда», - добавил он.