Фотоновость: избиратель Николай всей душой болеет за дружбу Эстонии и России
15 октября 2017 г., 19:26
Житель Азери Николай прибыл сегодня на избирательный участок на автомобиле, к стеклу задней двери которого были закреплены как эстонский, так и российский триколор, пишет Virumaa Teataja. «Я всю жизнь был оптимистом. Что я теперь должен делать, плакать что-ли?» - недоумевает он.
По словам Николая, он регулярно бывает в России и выступает за хорошие отношения между соседними странами. Поэтому он и прикрепил на окно автомобиля флаги обоих государств. «Я живу в Эстонии и не хочу, чтобы у страны с кем-бы то ни было была вражда», - добавил он.