Громкий случай: в Новой Москве мужчина заколол парикмахера шампуром за плохую стрижку (видео)
15 октября 2017 г., 19:44
В Новой Москве по горячим следам задержали мужчину, заколовшего парикмахера шампуром за плохую стрижку. Инцидент получил широкий резонанс в соцсетях после публикации видео с камеры наблюдения, сообщает Newsru.com.
По данным "Московского комсомольца", убийство произошло в Новой Москве в поселке Первомайское.
Блогер Антон Беляков, опубликовавший видео в своем Facebook, утверждает, что жертва - это парикмахер-гастарбайтер, к которому недовольный стрижкой клиент пришел на следующий день выяснять отношения.
МК сообщает, что подозреваемого в убийстве в тот же день задержали - это живущий в Троицке 26-летний уроженец Кировской области по имени Павел. Он был ранее дважды судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.