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Громкий случай: в Новой Москве мужчина заколол парикмахера шампуром за плохую стрижку (видео)

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ФОТО: скриншот

В Новой Москве по горячим следам задержали мужчину, заколовшего парикмахера шампуром за плохую стрижку. Инцидент получил широкий резонанс в соцсетях после публикации видео с камеры наблюдения, сообщает Newsru.com.

По данным "Московского комсомольца", убийство произошло в Новой Москве в поселке Первомайское.

Блогер Антон Беляков, опубликовавший видео в своем Facebook, утверждает, что жертва - это парикмахер-гастарбайтер, к которому недовольный стрижкой клиент пришел на следующий день выяснять отношения.

МК сообщает, что подозреваемого в убийстве в тот же день задержали - это живущий в Троицке 26-летний уроженец Кировской области по имени Павел. Он был ранее дважды судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.

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