Громкий случай: в Новой Москве мужчина заколол парикмахера шампуром за плохую стрижку (видео)

По данным "Московского комсомольца" , убийство произошло в Новой Москве в поселке Первомайское.

Блогер Антон Беляков, опубликовавший видео в своем Facebook, утверждает, что жертва - это парикмахер-гастарбайтер, к которому недовольный стрижкой клиент пришел на следующий день выяснять отношения.

МК сообщает, что подозреваемого в убийстве в тот же день задержали - это живущий в Троицке 26-летний уроженец Кировской области по имени Павел. Он был ранее дважды судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.