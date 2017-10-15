Андреас Каю: мобилизация русского избирателя провалилась?

По словам Андреаса Каю, одной из причин низкой избирательной активности может быть провал мобилизации русского избирателя.
«С одной стороны, исследования показали успех Центристской партии, но пришел ли реально русский избиратель, если он понимал, что Сависаара больше нет?» - рассуждает Андреас Каю.
По его словам, активность как в Ласнамяэ, так и в других регионах низкая, поскольку в этот раз у Центристской партии не было важной пропагандистской карты: «Начиная с 2007 года, центристы играли на противостоянии Тоомпеа и города, говоря, что на Тоомпеа сидят фашисты. А теперь они сами на Тоомпеа».
«Кроме того, русский избиратель так и так более пассивный, чем эстонский», - сказал Каю. По его словам, и в других регионах так, что национальные меньшинства не чувствуют себя важной частью общества, а потому не ходят на выборы.
Как низкая активность может повлиять на результаты выборов, Каю сказать затруднился: «То, сохранит ли Центристская партия единовластие, или нет, во многом зависит от того, как пойдут дела у маленьких. Если один или два списка не преодолеют избирательный порог, это принесет успех центристам».
«Мы не знаем, как малая активность распределилась», - сказал Каю. При этом можно предположить, что избиратели EKRE, которые очень лояльны, побывали на участках, и у партии все в порядке.