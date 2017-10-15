Андреас Каю: мобилизация русского избирателя провалилась?

«С одной стороны, исследования показали успех Центристской партии, но пришел ли реально русский избиратель, если он понимал, что Сависаара больше нет?» - рассуждает Андреас Каю.

По его словам, активность как в Ласнамяэ, так и в других регионах низкая, поскольку в этот раз у Центристской партии не было важной пропагандистской карты: «Начиная с 2007 года, центристы играли на противостоянии Тоомпеа и города, говоря, что на Тоомпеа сидят фашисты. А теперь они сами на Тоомпеа».

«Кроме того, русский избиратель так и так более пассивный, чем эстонский», - сказал Каю. По его словам, и в других регионах так, что национальные меньшинства не чувствуют себя важной частью общества, а потому не ходят на выборы.

Как низкая активность может повлиять на результаты выборов, Каю сказать затруднился: «То, сохранит ли Центристская партия единовластие, или нет, во многом зависит от того, как пойдут дела у маленьких. Если один или два списка не преодолеют избирательный порог, это принесет успех центристам».

«Мы не знаем, как малая активность распределилась», - сказал Каю. При этом можно предположить, что избиратели EKRE, которые очень лояльны, побывали на участках, и у партии все в порядке.