Опрос: треть американцев уверены в приближении Третьей мировой войны
15 октября 2017 г., 19:50
США движутся к началу Третьей мировой войны, считает треть опрошенных американцев. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные совместного исследования с YouGov.
Согласно результатам, 30% американцев подтвердили, что их страна идет по пути к началу новой мировой войны, а 48% считают вероятным такое развитие событий, сообщает Газета.ru.
Резко не согласились с таким утверждением 22% респондентов.
Также опрос показал, что 38% жителей США называют неизбежной войну с Северной Кореей, в то время как 62% уверены, что ее можно избежать.