Опрос: треть американцев уверены в приближении Третьей мировой войны

Согласно результатам, 30% американцев подтвердили, что их страна идет по пути к началу новой мировой войны, а 48% считают вероятным такое развитие событий, сообщает Газета.ru.

Резко не согласились с таким утверждением 22% респондентов.

Также опрос показал, что 38% жителей США называют неизбежной войну с Северной Кореей, в то время как 62% уверены, что ее можно избежать.