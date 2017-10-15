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Опрос: треть американцев уверены в приближении Третьей мировой войны

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Ракеты. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

США движутся к началу Третьей мировой войны, считает треть опрошенных американцев. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные совместного исследования с YouGov.

Согласно результатам, 30% американцев подтвердили, что их страна идет по пути к началу новой мировой войны, а 48% считают вероятным такое развитие событий, сообщает Газета.ru.

Резко не согласились с таким утверждением 22% респондентов.

Также опрос показал, что 38% жителей США называют неизбежной войну с Северной Кореей, в то время как 62% уверены, что ее можно избежать.

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