Вещество, которым опрыскали дом журналистки Латыниной, оказалось смертельно опасным

В редакции отметили, что выводы экспертизы "не позволяют сомневаться в том, что спавшие и ничего не подозревавшие люди могли пострадать очень серьезно - доберись мерзавцы до открытых окон, как, судя по всему, и планировали: на одно окно плеснуть все же успели", сообщает портал Newsru.com.

Специалист по результатам проведенного исследования пришел к выводу, что в веществе содержались такие химические соединения, как диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты.

Эксперт разъяснил, что фталаты относятся к высокоопасным веществам, которые способны образовывать опасные для жизни концентрации даже в незначительных количествах.

"Фталаты - соли фталиевой кислоты, которые используют в качестве пластификаторов. Однако ученые предупреждают о высоком риске воздействия таких веществ на структуру ДНК человека. Вред фталатов проявляется из-за их токсичности для печени и почек, репродуктивных органов, эндокринной и нервной системы", - говорится в результатах экспертизы.

ДМФА же оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки и кожные покровы. Проникая в организм, повреждает печень и почки. Примерная смертельная доза (при попадании в организм, например, через кожу) - 10 граммов.

Отметим, что в августе 2016 года журналистку облили фекалиями в центре Москвы. Полиция тогда подтвердила, что это было связано с профессиональной деятельностью Латыниной, но дальнейшего расследования не последовало.

В начале сентября неизвестные подожгли машину журналистки, что она посчитала покушением на свою жизнь.