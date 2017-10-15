Трагедия в футболе: легендарный вратарь умер после столкновения с товарищем по команде
15 октября 2017 г., 21:30
Во время матча 29-го тура чемпионата Индонезии между командами "Персела Ламонган" и "Семен Паданг" произошла трагедия, сообщает Newsru.co.il.
38-летний голкипер команды "Персела" Хойрул Худа скончался после столкновения с товарищем по команде, сообщает Goal.
Худа вышел из ворот и в штрафной столкнулся с защитником Рамоном Родригесом и нападающим "Педанга" Марселем Сакраменто.
Вратарь потерял сознание. Спортсмена доставили в больницу, где он вскоре скончался. По утверждению врачей, Хойрул Худа умер от травм головы и шеи.
Хойрул Худа был настоящей легендой "Перселы Лемонган". Он провел в этом клубе всю карьеру (с 1999 года выступает за основную команду) и сыграл более 500 официальных матчей.