Трагедия в футболе: легендарный вратарь умер после столкновения с товарищем по команде

38-летний голкипер команды "Персела" Хойрул Худа скончался после столкновения с товарищем по команде, сообщает Goal.

Худа вышел из ворот и в штрафной столкнулся с защитником Рамоном Родригесом и нападающим "Педанга" Марселем Сакраменто.

Вратарь потерял сознание. Спортсмена доставили в больницу, где он вскоре скончался. По утверждению врачей, Хойрул Худа умер от травм головы и шеи.

Хойрул Худа был настоящей легендой "Перселы Лемонган". Он провел в этом клубе всю карьеру (с 1999 года выступает за основную команду) и сыграл более 500 официальных матчей.