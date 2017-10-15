Галерея: смотрите, как считали э-голоса
15 октября 2017 г., 21:34
Сегодня в 19 часов в избирательной комиссии на Тоомпеа считали э-голоса, отданные на местных выборах.
Проголосовавших по интернету оказалось 186 034, всего было отдано 190 561 голос.
Голосов, отданных несколько раз, оказалось 4527, повторы были аннулированы.
На основании заявления было отменено 163 э-голоса.
Статистика средств идентификации личности, использованной при э-голосовании:
ИД-карта – 74,8%
Мобильный ИД – 23,8% (т.е. почти в два раза болье, чем на выборах 2013 года, когда таких было 12,5%)
Диги-ИД – 1,8%.
Операционные системы, использованные при э-голосовании:
Windows - 90,4%
MacOSX - 8,7%
Linux - 0,9%
Больше всего нагрузка была в среду, 11 сентября, в 17:47, когда в минуту было отдано 163 голоса.