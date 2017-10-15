Галерея: смотрите, как считали э-голоса

Проголосовавших по интернету оказалось 186 034, всего было отдано 190 561 голос.

Голосов, отданных несколько раз, оказалось 4527, повторы были аннулированы.

На основании заявления было отменено 163 э-голоса.

Статистика средств идентификации личности, использованной при э-голосовании:

ИД-карта – 74,8%

Мобильный ИД – 23,8% (т.е. почти в два раза болье, чем на выборах 2013 года, когда таких было 12,5%)

Диги-ИД – 1,8%.

Операционные системы, использованные при э-голосовании:

Windows - 90,4%

MacOSX - 8,7%

Linux - 0,9%

Больше всего нагрузка была в среду, 11 сентября, в 17:47, когда в минуту было отдано 163 голоса.