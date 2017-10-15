Видео: ворам потребовалось менее минуты, чтобы угнать BMW с помощью специального прибора

Угонщики использовали специальный прибор, который позволяет отпирать двери автомобилей, которые заводятся без ключа. Устройство передает машине сигнал, который обманывает систему безопасности и открывает замки, сообщает РИА Новости.

Эксперты предупреждают, что устройства для угона заводящихся без ключа автомобилей может купить в интернете любой желающий, а значит, подобных преступлений в будущем может стать больше.