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Видео: ворам потребовалось менее минуты, чтобы угнать BMW с помощью специального прибора

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ФОТО: скриншот

В Лондоне камера видеонаблюдения зафиксировала угон BMW, на который злоумышленники потратили несколько секунд. Об этом сообщает Daily Mail.

Угонщики использовали специальный прибор, который позволяет отпирать двери автомобилей, которые заводятся без ключа. Устройство передает машине сигнал, который обманывает систему безопасности и открывает замки, сообщает РИА Новости.

Эксперты предупреждают, что устройства для угона заводящихся без ключа автомобилей может купить в интернете любой желающий, а значит, подобных преступлений в будущем может стать больше.

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