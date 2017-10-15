Галерея: итогов голосования еще нет, но в Нарве уже начали праздновать

Звездой вечера стала Катри Райк - первый номер «Нашей Нарвы», ректор Академии МВД, уже отработавшая в Нарвском горсобрании четыре года.

Райк дарит и повязывает на руки всем пришедшим рукодельные ленточки, призванные защищать от злых духов. Товарищи по списку в шутку заметили ей, что повязки сплетены в цветах георгиевской ленты.

Гостем и участником послевыборной вечеринки «Нашей Нарвы» стала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Празднование и слежение за поступающими итогами голосования «Наша Нарва» проводит в нарвском ресторане «Ингер». Члены местного списка Центристской партии еще собираются по тому же поводу традиционно в здании Нарвского городского собрания, подчеркивая свое численное превосходство в городской власти.

Как стало известно Rus.Postimees, реформисты решили не праздновать сегодня в Нарве, а местный лидер Избирательного союза Сависаара Елена Вальме отправилась в столицу на вечеринку к Эдгару Сависаару.