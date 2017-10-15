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Яна Тоом на вечеринке центристов: в партии больше нет недовольных

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Депутат Европарламента от Эстонии член Центристской партии Яна Тоом прокомментировала для портала Rus.Postimees промежуточные итоги выборов.

День выборов совпал с днем рождения Яны Тоом, однако та подарков от избирателей не ждет. «Меня поздравила семья и этого достаточно», - отметила именинница.

О предполагаемых результатах выборов Яна Тоом сказала следующее: «Мы имели все шансы получить большинство, наверное, мы его чуть-чуть не получим, но то, что мы сейчас видим по результатам электронного голосования – это ерунда на масле. Так было всегда: реформисты вырываются вперед, а потом наши избиратели с бумажными бюллетенями их догоняют. Но посмотрим».

С кем центристы пойдут дальше, если не получат абсолютное большинство? «С кем договоримся, с теми и пойдем. Но в моем личном рейтинге союз Сависаара далеко не первый выбор», - заявила Тоом.

«В партии нет напряжения, - ответила Тоом на вопрос, во что могут вылиться внутренние конфликты центристов. – В партии 15 000 членов, в Таллинне откололось 32 человека. Это не раскол».

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