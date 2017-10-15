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В Йыхви победил избирательный союз Николая Осипенко

Илона Калдре потерпела фиаско

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Николай Осипенко | ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В волости Йыхви чистую победу одержали избирательные союзы.

Семь из 21 мест получил союз «Йыхви – наш дом» (или список крупного предпринимателя Николая Осипенко), шесть мест отошло союзу «За Йыхви», и три места получил избирательный союз «Йыхви».

Три места досталось центристам (экстрасенс Илона Калдре в волостное собрание не прошла, зато прошел Мартин Репинский) и два места получили реформисты.

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