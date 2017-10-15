В Йыхви победил избирательный союз Николая Осипенко

Семь из 21 мест получил союз «Йыхви – наш дом» (или список крупного предпринимателя Николая Осипенко), шесть мест отошло союзу «За Йыхви», и три места получил избирательный союз «Йыхви».

Три места досталось центристам (экстрасенс Илона Калдре в волостное собрание не прошла, зато прошел Мартин Репинский) и два места получили реформисты.