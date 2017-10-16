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Эдгар Сависаар: я сожалею, что Центристская партия стала другой

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Экс-лидер центристов Эдгар Сависаар, который баллотировался на местных выборах по собственному списку отдельно от партии, прокомментировал для портала Rus.Postimees промежуточные итоги выборов.

На вопрос об обоснованности риска выходить на местные выборы собственным союзом, отколовшись от центристов, Сависаар ответил: «А я не рисковал. Я делал то, что надо было. Моя цель была такова, чтобы центристов поддерживали, чтобы они возвращались к тем идеям, которые у нашей партии были когда-то. Я искренне надеюсь, что они вернутся к этим идеям. Посмотрим».

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