Эдгар Сависаар: я сожалею, что Центристская партия стала другой

На вопрос об обоснованности риска выходить на местные выборы собственным союзом, отколовшись от центристов, Сависаар ответил: «А я не рисковал. Я делал то, что надо было. Моя цель была такова, чтобы центристов поддерживали, чтобы они возвращались к тем идеям, которые у нашей партии были когда-то. Я искренне надеюсь, что они вернутся к этим идеям. Посмотрим».