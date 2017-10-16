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Урмас Сыырумаа: поддержу создание новой партии, но сам дальше не пойду

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"Я не жалею ни о чем, многому научился за последние 2-3 месяца и вынес свои уроки", - заявил в интервью Rus.Postimees предприниматель Урмас Сыырумаа.

Сыырумаа подчеркнул, что пока рано делать выводы: "Я жду завтрашнего вечера, когда картина полностью прояснится". Он также добавил, что не жалеет, что окунулся в публичную политику.

Предприниматель рассказал, что уже полтора месяца назад понял, чего ждет народ: "Хлеба, цирка и крови. Но я решил для себя, что лучше сохранить свое лицо".

На вопрос, может ли так случиться, что союз преобразуется в новую партию, Сыырумаа ответил утвердительно: "Все может быть. У нас в списке более 100 человек. Я поддержку их, но сам дальше не пойду".

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