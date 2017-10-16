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Юрген Лиги: EKRE – холера, а центристы - чума

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Юрген Лиги | ФОТО: Eero Vabamägi

Вице-председатель Партии реформ Юрген Лиги сказал в интервью Postimees, что партия ранее выразила готовность сотрудничать с EKRE, поскольку это не такой плохой выбор, как Центристская партия.

"EKRE для меня – холера, а Центристская партия – чума. Преимущество холеры перед чумой в том, что от холеры умирает меньше людей. В позициях и мировоззрении мы с EKRE очень отличаемся друг от друга. EKRE запятнала те принципы, на которые опирается эстонское государство, в том числе национализм", - сказал Лиги.

Он отметил, что, если относиться к другим агрессивно, это может помочь преодолеть избирательный порог, но не поможет строительству эстонского государства.

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