В Нарве убедительно победили центристы, а Райк обошла Стальнухина

Сейчас им принадлежат 23 мандата. Второй силой, прошедшей в городское собрание, стал избирательный союз «Наша Нарва» или список Катри Райк, вместе с которой у союза сейчас есть восемь мандатов. Больше никто в горсобрание Нарвы не прошел. У списка Сависаара – ноль мандатов.

Больше всего голосов набрали первый номер «Нашей Нарвы» Катри Райк (1490 голоса) и центрист Михаил Стальнухин (1375 голосов).