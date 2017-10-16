В Нарве убедительно победили центристы, а Райк обошла Стальнухина
16 октября 2017 г., 00:37
На данный момент в Нарве посчитаны результаты шести из десяти избирательный участков. Убедительную победу одерживает Центристская партия, которых поддержали 65,4 процента проголосовавших.
Сейчас им принадлежат 23 мандата. Второй силой, прошедшей в городское собрание, стал избирательный союз «Наша Нарва» или список Катри Райк, вместе с которой у союза сейчас есть восемь мандатов. Больше никто в горсобрание Нарвы не прошел. У списка Сависаара – ноль мандатов.
Больше всего голосов набрали первый номер «Нашей Нарвы» Катри Райк (1490 голоса) и центрист Михаил Стальнухин (1375 голосов).