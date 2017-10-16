Центристская партия одержала в Кохтла-Ярве крупную победу

На втором месте за центристами в этом городе в Ида-Вируском уезде идет СДПЭ - 2320 голосов (19,9 %), Партия реформ - 1024 голоса (8,8 %) и избирательный союз Õige Valik («Правильный выбор») - 555 голосов (4,8 %).

Центристская партия получит в городском собрании 18 мандатов, СДПЭ - пять мандатов и Партия реформ - два мандата.

Самыми популярными кандидатами были социал-демократ Эдуард Одинец с 701 голосом и центрист Владимир Эвве с 606 голосами.