Центристская партия одержала в Кохтла-Ярве крупную победу
16 октября 2017 г., 00:48
Центристская партия одержала в Кохтла-Ярве крупную победу, получив в этом городе 7685 голосов или 65,8% голосов.
На втором месте за центристами в этом городе в Ида-Вируском уезде идет СДПЭ - 2320 голосов (19,9 %), Партия реформ - 1024 голоса (8,8 %) и избирательный союз Õige Valik («Правильный выбор») - 555 голосов (4,8 %).
Центристская партия получит в городском собрании 18 мандатов, СДПЭ - пять мандатов и Партия реформ - два мандата.
Самыми популярными кандидатами были социал-демократ Эдуард Одинец с 701 голосом и центрист Владимир Эвве с 606 голосами.