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Свой лучший результат список Сависаара показал в Силламяэ

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Лестница, ведущая от парка возле Центра культуры к Морскому бульвару, – визитная карточка Силламяэ. | ФОТО: Вера Копти

Если в Таллинне список Сависара в компании с союзом «Деловой Таллинн» взял только один мандат – он достался самому Эдгару Сависаару, а в Нарве сторонники Железного Эдгара на данный момент не получили ничего, на Северо-Востоке страны нашелся город, где сависааровцы отлично провели эти выборы.

Победила Центристская партия, которая забрала 15 мест и 68,7 процента голосов избирателей. На втором месте, и последним, кто вообще вошел в городское собрание, оказался «Избирательный союз Сависаара в Силламяэ». Ему досталось целых шесть мандатов.

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