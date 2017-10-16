Свой лучший результат список Сависаара показал в Силламяэ

Если в Таллинне список Сависара в компании с союзом «Деловой Таллинн» взял только один мандат – он достался самому Эдгару Сависаару, а в Нарве сторонники Железного Эдгара на данный момент не получили ничего, на Северо-Востоке страны нашелся город, где сависааровцы отлично провели эти выборы.