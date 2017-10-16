Свой лучший результат список Сависаара показал в Силламяэ
16 октября 2017 г., 00:55
Если в Таллинне список Сависара в компании с союзом «Деловой Таллинн» взял только один мандат – он достался самому Эдгару Сависаару, а в Нарве сторонники Железного Эдгара на данный момент не получили ничего, на Северо-Востоке страны нашелся город, где сависааровцы отлично провели эти выборы.
Победила Центристская партия, которая забрала 15 мест и 68,7 процента голосов избирателей. На втором месте, и последним, кто вообще вошел в городское собрание, оказался «Избирательный союз Сависаара в Силламяэ». Ему досталось целых шесть мандатов.