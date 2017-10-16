Центристы удержали единовластие в Таллинне
16 октября 2017 г., 01:53
Только что поступили результаты с последнего, 87 столичного избирательного участка.
Центристы получили в городском собрании 40 мандатов, а это значит, что они сохранили единовластие в Таллинне. С перевесом в один голос.
Самыми популярными политиками в Таллинне стали Михаил Кылварт, набравший 24 712 голосов, т.е. 13%. Раймонд Кальюлайд набрал 5534, Таави Аас – 5505 и Яна Тоом – 4826. Лучший результат из не центристов показал реформист Таави Рыйвас, набравший 4130 голосов. Эдгар Сависаар был шестым по популярности и набрал 3621 голос.