Центристы удержали единовластие в Таллинне

Центристы получили в городском собрании 40 мандатов, а это значит, что они сохранили единовластие в Таллинне. С перевесом в один голос.

Самыми популярными политиками в Таллинне стали Михаил Кылварт, набравший 24 712 голосов, т.е. 13%. Раймонд Кальюлайд набрал 5534, Таави Аас – 5505 и Яна Тоом – 4826. Лучший результат из не центристов показал реформист Таави Рыйвас, набравший 4130 голосов. Эдгар Сависаар был шестым по популярности и набрал 3621 голос.