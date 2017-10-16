Эксперт: скандал с Рыйвасом мобилизовал избирателей Партии реформ

Воог отметил, что результаты Центристской партии по Эстонии в целом оказались несколько слабее ожидаемого из-за пассивности избирателей в Таллинне и Ида-Вирумаа. «Партия реформ выступила существенно лучше, что можно было бы предполагать по проведенному ранее исследованию, - отметил Воог. - В то же время, если рассматривать электронные голоса, прогноз был точным. В Таллинне Партия реформ набрала примерно на пять процентов больше, чем предсказывало исследование, а СДПЭ — на 3,5 процента меньше. Остальные результаты удержались в пределах двух процентов, что можно считать пределом погрешности».

«Результат IRL был хорошим, особенно учитывая предпосылки, - отметил Воог. - Судя по всему, часть консервативного электората переместилась в стан сторонников Партии реформ. Этим же объясняется и несколько более слабый результат EKRE вопреки ожиданиям по всей Эстонии. Посылы кампании EKRE для рядового избирателя, судя по всему, оказался слишком агрессивными. Слабое выступление Эдгара Сависаара и его списка подтверждает, что торговая марка партии значит гораздо больше, чем отдельная личность, какой бы сильной она ни была».