Юри Ратас: Кылварт не станет мэром Таллинна вместо Ааса

Отвечая на вопрос журналиста ERR, возможна ли такая замена (по планам центристов, кандидатом на пост мэра столицы выдвигался нынешний и.о. мэра Таави Аас), председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что Аас и Кылварт баллотировались по участкам очень разной величины и сравнивать их результаты на выборах было бы неправильно.

"Если получим право сформировать новое правительство Таллинна, то мэром станет Таави Аас", - заверил Юри Ратас (это заявление он сделал, когда еще не было известно, что центристы сохранили в столице единовластие - прим.ред.)

Нынешний вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт добавил, что за его великолепным личным результатом на выборах стоит вся Центристская партия и он поддерживает Ааса на должности мэра.