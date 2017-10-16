Саакашвили допустил, что украинские власти могут его убить

"Я точно знаю, что они (власть) попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", - заявил Саакашвили.

Когда после вече Саакашвили вели к машине, неизвестный в толпе распылил газ из баллончика. Возникла перепалка между сторонниками и противниками политика, сопровождавшаяся небольшой толкотней.

Согласно сообщению, вече антикоррупционных сил с участием Саакашвили состоялось при участии 700-800 человек.