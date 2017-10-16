Свершилось! С сегодняшнего дня можно совершать бесконтактные платежи на сумму до 25 евро

Бесконтактные банковские карточки составляют в Эстонии 15 процентов от всех банковских карточек. Банки надеются, что к концу года бесконтактные платежи можно будет совершать через примерно 80% платёжных терминалов, а к 2020 году бесконтактные платежи должны быть доступны во всех терминалах.

Три четвёртых платежей, которые совершаются в магазинах Эстонии, ниже суммы в 25 евро. «Первоначальный лимит в 10 евро показал, что как клиенты, так и продавцы, заинтересованы в бесконтактных платежах. Поэтому банки, в сотрудничестве с международными организациями по картам, приняли решение приподнять лимит», подтвердил Меэлис Нурк.

Из ближайших соседей Эстонии, Латвия и Литва также решили повысить лимит платёжных платежей до 25 евро. В Финляндии такой же лимит был установлен уже ранее. «Бесконтактные платежи можно совершать только через специальное оборудование, для использования которого необходим договор с банком. Для того чтобы платежи были всё-таки безопасными, время от времени для проверки может понадобиться также ввести ПИН-код, и в том числе в случае маленьких сумм», добавил Нурк.

Бесконтактные платежи помогают сэкономить время и удобны. «Каждый бесконтактный платёж совершается только один раз, и его можно совершить только тогда, когда карточка находится от платёжного терминала на расстоянии не менее двух сантиметров. Банк не снимет с карточки одну и ту же сумму два раза подряд», руководитель рабочей группы Банковского союза по картам указал на ещё одну проблему, которая вызывала беспокойство у клиентов.

В Эстонии бесконтактные карточки выдают Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Coop Pank и Luminor.