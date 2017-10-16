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Сеэдер: партия IRL не умерла

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Хелир-Валдор Сеэдер. | ФОТО: Liis Treimann

«Председатель, слышишь, что говорят – партия IRL не умерла», - заявил один из политиков на вечеринке в Вильянди, на которой члены партии IRL ждали результатов выборов, ссылая на аналитиков телеканала ЭТВ.

«Три месяца говорили, что партия умерла, теперь, что не умерла!» - ответил на это председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер, пишет Sakala.

По его словам, в последнее время в СМИ распространяются прогнозы о том, что IRL скоро придет конец, а EKRE будет получать в два раза больше голосов, забирая их у IRL.

Сеэдер отметил, что результаты выборов эти прогнозы опровергают, а у партии есть народная поддержка.

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