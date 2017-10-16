Трагедия в Локса: в пожаре погиб мужчина

В ночь на воскресенье в 2.40 поступило сообщение, что на улице Таллинна в Локса из квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома идет дым, сообщили BNS из Пыхьяского спасательного центра. Сигналил также и дымовой датчик квартиры.

Войдя в горевшую однокомнатную квартиру, спасатели обнаружли, что она заполнена дымом. В ванной комнате был обнаружен мертвым 61-летний мужчина.

Спасатели предупредили распространение дыма на соседние квартиры. Спасатели локализовали огонь к 3.19, завершили тушение к 4.15. Причины трагического пожара установит следствие.