Латвийский командующий: учения «Запад» были ориентированы на агрессивность, а не на оборону

Он признал, что учения проходили так, как было предусмотрено. Россия достаточно близко к границам стран Балтии тренировала крупные военные силы, в реальном времени и пространстве тренировала их мобильность.

Калниньш добавил, что основные выводы об учениях еще впереди. Активный этап учений "Запад 2017" проходил с 14 по 20 сентября.