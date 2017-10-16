Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Латвийский командующий: учения «Запад» были ориентированы на агрессивность, а не на оборону

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Jevgeni Bijatov/Sputnik/Scanpix

Сценарий российско-белорусских учений "Запад" был ориентирован на агрессивность, а не на оборону, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Он признал, что учения проходили так, как было предусмотрено. Россия достаточно близко к границам стран Балтии тренировала крупные военные силы, в реальном времени и пространстве тренировала их мобильность.

Калниньш добавил, что основные выводы об учениях еще впереди. Активный этап учений "Запад 2017" проходил с 14 по 20 сентября.

Наверх