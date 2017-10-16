Латвийский командующий: учения «Запад» были ориентированы на агрессивность, а не на оборону

Латвийский командующий: учения «Запад» были ориентированы на агрессивность, а не на оборону1
16 октября 2017 г., 09:44
Сценарий российско-белорусских учений "Запад" был ориентирован на агрессивность, а не на оборону, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.
Он признал, что учения проходили так, как было предусмотрено. Россия достаточно близко к границам стран Балтии тренировала крупные военные силы, в реальном времени и пространстве тренировала их мобильность.
Калниньш добавил, что основные выводы об учениях еще впереди. Активный этап учений "Запад 2017" проходил с 14 по 20 сентября.