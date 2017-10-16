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Певкур видит Партию реформ в оппозиции до следующих выборов

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Ханно Певкур. | ФОТО: Jaanus Lensment

Председатель Партии реформ Ханно Певкур считает, что у партии до следующих выборов в Рийгикогу не будет возможности присоединиться к коалиции на Тоомпеа.

По его словам, нахождение в оппозиции вызвано тем, что нынешний правящий союз Центристской партии, IRL и СДПЭ смотрит на свои принципы сквозь пальцы ради того, чтобы остаться в коалиции, сообщает портал Rus.err.ee.

Певкур сказал в интервью Vikerraadio, что для того, чтобы остаться в коалиции, для правящего союза является нормальным и закон о совместном проживании, и бюджетные принципы.

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