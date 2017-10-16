Столкновение с лосем стоило более 22 000 евро

В этом году If Kindlustus сообщили о наездах на внезапно выбежавших на дорогу диких животных 617 раз и возмещения за них достигают 1,3 миллиона евро. Средний такой ущерб – 2174 евро. Дорожное страхование не покрывает ремонт автомобиля после подобного несчастного случая, для этого должно быть заключено страхование каско.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, в последние недели участились случаи столкновений с дикими животными.

«Начался сезон гона и охоты на лосей и оленей и поэтому водителям стоит быть внимательнее, чем обычно, на дорогах вне населенных пунктов. При столкновении с животными часто несчастье не зависит от навыков водителя, чаще просто не успевают отреагировать. Встречу на дороге с оленем или лосем невозможно предсказать, но водитель может, следя за дорожными знаками, с вниманием и правильно выбранной скоростью движения уменьшить опасность», - сказал Киибус.

Больше всего в этом году дикие животные попадали под машины в Харьюмаа (122 раза), Тартумаа (78 раз), Сааремаа (74 раза) и Пярнумаа (67 раз). Меньше всего столкновений с дикими животными зарегистрировано в Ярвамаа (51 ущерб) и Хийумаа (39 ущерба).

Во избежание несчастных случаев стоит выбирать соответствующую погодным и дорожным условиям скорость движения и серьезно относиться к дорожным знакам, предупреждающим о диких животных. Для лучшей видимости фары и лобовое стекло были чистые и целые, без трещин и царапин. Также правильное положение сиденья обеспечивает лучший контроль при управлении автомобилем и помогает при необходимости быстро среагировать.

«Увидев на дороге животное, важно не пугать животное сигналом, а снизить скорость, включить аварийные сигналы и подождать, пока животное уйдёт с дороги. Также стоит помнить, что животные могут двигаться группами и все животные могут быть не сразу видны на дороге», - добавил Киибус.

В прошлом году клиенты If сообщили о 833 случаях ущерба по страхованию каско, связанных с дикими животными, большая часть из них в весенние и осенние месяцы.

Что делать после наезда на дикое животное?