Убитая в Сирии Белая вдова учила 12-летнего сына резать головы

Таким образом мать, примкнувшая к «Исламскому государству», приучала сына к насилию, сообщает портал Lenta.ru.

По утверждению источников, Хамза Хуссейн (такое имя дали ребенку в ИГ), отличался сильным характером, его высоко ценили как взрослые боевики, так и сверстники.

Салли Джонс / Thomas Temple SWNS.com/Scanpix

Ребенок даже успел отметиться, казнив под видеозапись пленника, выстрелив тому в голову.

50-летняя Джонс и ее сын были уничтожены в Сирии в результате удара американского беспилотника в июне. Женщина была убита, когда пыталась сбежать из сирийского города Ракка, окруженного курдскими отрядами.

До своей смерти она возглавляла женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», которая занималась подготовкой терактов в западных странах.