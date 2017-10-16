Кадри Симсон показала на выборах удивительный результат

Заявлявшая о своем желании занять место мэра Симсон получила в Пярну 2417 голосов, что стало лучшим результатом в этом городе. Симсон опередила кандидата от Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, который получил 2304 голосов, нынешнего мэра Пярну Ромека Козенкраниуса из избирательного союза Pärnu Ühendab, собравшего 2149 голосов, а также прежнего мэра города реформиста Тоомаса Кивисмяги, получившего 1518 голосов. Результат Симсон - 11,84 процента всех 20 408 поданных в Пярну голосов.

Второй результат по числу собранных голосов показал министр здоровья и труда, председатель Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский, который собрал в Кесклинна 1374 голосов, то есть 5,58 процента поданных в округе 24 633 голосов.

Социал-демократ министр культуры Индрек Саар набрал в Мустамяэ 1137 голосов, то есть 3,83 процента поданных в округе 29 693 голосов. Его однопартиец министр иностранных дел Свен Миксер набрал в Пыхья-Таллинне 824 голосов, то есть 3,20 процента поданных в округе 25 722 голосов, а другой член СДПЭ, баллотировавшийся в Кристийне министр внутренних дел Андрес Анвеэль получил 733 голосов, то есть 4,93 процента поданных в округе 14 873 голосов.

Еще один социал-демократ министр предпринимательства и технологий Урве Пало получила в волости Виймси 178 голосов - 1,99 процента поданных в волости 8903 голосов и стала одним из двух социал-демократов, прошедших в волостное собрание Виймси.

Также баллотировавшийся в Виймси член союза Отечества и Res Publica Liid (IRL) министр финансов Тоомас Тынисте получил 61 голос - 0,69 процента поданных в волости 8903 голосов.

В Нымме баллотировавшийся член IRL министр юстиции Урмас Рейнсалу получил 722 голосов, а его однопартиец министр окружающей среды Сийм Кийслер 171 голосов, соответственно 3,62 и 0,86 процента поданных в округе 19 926 голосов.

Баллотировавшаяся в Тюри член IRL министр социальных дел Кайа Ива 73 голоса - 1,47 процента поданных в волости 4950 голосов.

Баллотировавшаяся в Нымме центристка министр образования и науки Майлись Репс получила 1056 голосов - 5,30 поданных в округе 19 926 голосов. В Кесклинн баллотировавшийся член Центристкой партии Яак Ааб собрал 371 голос - 1,51 процента поданных в округе24 633 голосов. Их однопартиец министр сельской жизни Тармо Тамм получил лучший результат в волости Пыльва 310 голосов, то есть 4,62 процента 6704 голосов, поданных в волости.

Премьер-министр председатель Центристской партии Юри Ратас и член IRL министр обороны Юри Луйк на муниципальных выборах не баллотировались.