Лидер Каталонии отправил в Мадрид письмо, но не выполнил основное условие

Глава мятежного региона Карлес Пучдемон направил ответное письмо испанскому премьер-министру Мариано Рахою, в котором написал, что объявление о независимости региона было "приостановлено", а также заявил о необходимости скорейшего начала диалога между сторонами, который следует провести в ближайшие два месяца, пишет Financial Times и Reuters.

"Наше предложение для диалога является искренним, несмотря на все, что произошло", - цитирует слова Пучдемона агентство.

В Испании ответ Пучдемона признали недействительным. Об этом заявил министр юстиции страны, передает Reuters.

Крайняя мера

По мнению FT, своим ответом Пучдемон фактически бросил вызов испанским властям, требовавшим от автономии дать конкретный ответ. В случае, если бы он ответил положительно, это позволило бы властям Испании активизировать статью 155 конституции страны: приостановить политическую автономию Каталонии и взять регион под свой контроль.

Cтатья 155 является крайней мерой, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и объявить о проведении новых выборов. Центр также может взять на себя руководство местными полицейскими силами и контроль над телевидением, отмечает FT.

Отметим, что за 39 лет испанской конституции эта мера не была применена ни разу, несмотря на то, что в Каталонии уже дважды принимались декларации о независимости - в январе 2013 года и в ноябре 2015-го. Оба раза они были аннулированы испанскими судами.

Однако, по данным FT, сегодня аналитики как в Барселоне, так и в Мадриде считают применение статьи 155 все более вероятным.

Сам Пучдемон ранее заявлял, что введение статьи 155 станет ошибкой, которая изменит все. Он также критиковал Мадрид в своем Twitter. "Попросите о диалоге, и они ответят вам статьей 155", - писал он.