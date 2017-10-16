Стальнухин готов уйти в Нарве во внутрицентристскую оппозицию

В своем комментарии после выборов Стальнухин сказал, что для него наипервейшая задача - решение вопроса о нарвских гимназиях, а именно - добиться, чтобы Нарва пошла путем Таллинна и сохранила в своих школах гимназическое звено, в том числе с преподаванием на русском языке.

Это означает, что город сейчас сразу должен изменить ход переговоров с Министерством образования, которые уже вот-вот должны завершиться подписанием договора о строительстве единой нарвской госгимназии и закрытии абсолютно всех гимназических классов муниципального подчинения. Такой сценарий был написан прошлым составом горсобрания в программе развития города Нарва.

"Я считаю, что те поправки, которые были приняты в программе развития города в плане развития образования, уничтожат Нарву в течение ближайших десяти лет", - сказал Стальнухин, драматизирующий вопрос о единой госгимназии в ущерб существующим городским.

Он также сообщил, что проинформировал министра образования о таком стремлении попытаться изменить позицию Нарвы на переговорах.

Стальнухин заверил, что он не войдет в правящую фракцию или коалицию в Нарвском горсобрании, если только не будет взят новый курс в вопросе о нарвских гимназиях. "Более того, я буду все время инициировать поправки, меня будут посылать на три буквы, а я буду продолжать это делать".

Стальнухин считает, что власти Нарвы могут объяснять необходимость отказа от городских гимназий только снятием с себя финансово-хозяйственной нагрузки по содержанию этих учреждений, однако город, по его убеждению, на самом деле может себе позволить иметь собственные гимназии.

"Я председатель финансовой комиссии Рийгикогу, и я понимаю, что в следующие четыре года город будет получать ежегодно дополнительно от одного до двух миллионов евро - это огромные деньги, и еще сюда готовы прийти большие европейские деньги, если мы хорошо поработаем над проектами в следующем году".

"Я готов согласиться, что сколько сейчас есть в Нарве гимназий - столько не надо. Но как оставить без гимназии, например, Кренгольмский район?! Это будет означать отказ от его развития", - добавил Стальнухин.

На сегодня в Нарве семь городских школ с гимназическим звеном обучения и еще одна государственная. Мэр Нарвы Тармо Таммисте, поддерживаемый центристским большинством в Нарвском горсобрании, в предвыборном интервью Rus.Postimees подтверждал, что вопрос о дальнейшем сохранении гимназического звена в какой-либо муниципальной школе не стоит на повестке дня: "Когда проводятся реформы, недопустимы какие-то исключения. Если решено, что в Нарве будет одна гимназия, значит она будет одна, а все остальные станут основными школами - вот и все. Это уже решенный вопрос", - говорил мэр Нарвы.

Вероятность, что он возглавит Нарвское городское собрание, как это уже было в прошлом, Михаил Стальнухин сегодня называет микроскопически маленькой. Объясняет это тем, что у него не хватает времени, так как огромная нагрузка в финансовой комиссии Рийгикогу: "Например, на следующей неделе у меня пять докладов".