Построенный недавно под Тарту асфальтовый завод оказался незаконным

По данным Tartu Postimees, мэрия начала производство по части второй 138-й статьи Закона о строительстве, а значит, речь идет о строительстве без разрешения на него. За такое нарушение юридическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 32 000 евро.

Завод принадлежит паевому товариществу AC Tehased, собственниками которого являются Аско Вестер и Сильвер Рейльян. Оба связаны с местными тартускими фирмами, занимающимися строительством дорог: Вестер с OÜ RaodWest, а Рейльян - с OÜ Asfaldigrupp. Участок земли под завод, по их словам, они арендовали у волости Тарту.

«К сожалению, да, ситуация такова, что месяц назад мы подали волости ходатайство о выдаче разрешения на использование и оказалось, что временная постройка также является постройкой и нуждается в разрешении на строительство», - объяснил сложившуюся ситуацию Вестер.

Признали ошибку

По словам Вестера, они признали в волости тот факт, что ошиблись, но объяснили произошедшее незнанием законов: «По старому Закону о строительстве, временные постройки не нуждались в разрешении. Все имеющиеся в Эстонии заводы являются передвижными, и никто никогда не выдавал им разрешение на строительство. Мы думали так же, поскольку и наш завод можно разобрать».

Второй собственник завода Сильвер Рейльян отметил, что возникшая ситуация имеет две стороны и сослался на конкурентов: «Ни у одного завода нет разрешения на использование. Но жалобы поступают. На самом деле у нас есть разрешение на деятельность. Я могу производить (асфальт – ред.)». Рейльян имеет в виду разрешение на загрязнение воздуха, выданное Департаментом защиты окружающей среды, которое 7 июля одобрил и старейшина Тарту Айвар Сооп.

«Для кого-то мы стали соринкой в глазу. Под нас копала и Инспекция по охране окружающей среды, которая неоднократно приходила с проверками, но все было в порядке. Если этот завод не отвечает нормам охраны окружающей среды, то нужно уничтожить и все остальные заводы Эстонии, поскольку наш завод - один их самых новых», - объяснил Вестер.

В то же время Вестер признал ошибку: «Незнание законов не освобождает от ответственности. Теперь мы ждем штрафа или какого-то предписания от волости». Вестер выразил надежду, что завод удастся узаконить задним числом.

Техника завода произведена немецкой фирмой Benninghoven, а современный производственный комплекс стоил почти три миллиона евро. В год завод может производить почти 200 000 тонн асфальтовой смеси.

Волость знала давно

Во всей этой истории возникает вопрос, как стало возможно, что в волости Тарту был возведен большой асфальтовый завод, а волость проявила интерес к нему лишь через месяц после его запуска?

Старейшина волости Тарту Айвар Сооп, давая объяснения, был немногословен и объяснил это ведущимся производством по проступку: «Да, его начали строить самовольно, но с нашей стороны начато производство по проступку. По закону, во время ведения производства мы не можем распространять информацию».

На вопрос, почему производство было решено начать только в сентябре, хотя о возведении завода волость знала в течение всего лета, старейшина волости ответить затруднился: «Ну, потому, что волостная управа решила начать…»

Также волостной старейшина утверждает, что волость Тарту не давала участок земли в Раади в аренду собственникам завода: «Мы не могли сдать его в аренду, его арендует кто-то другой. Эту землю волость дать в аренду не может… Но я скажу, что тут точно, так это то, что я не могу обо всем говорить, поскольку идет производство».

Он посоветовал Tartu Postimees отправить волости письменные вопросы и пообещал ответить на них в предусмотренный законом срок – в течение 30 дней.

Данный участок земли, находящийся на старом аэродроме Раади, имеет целевое предназначение. Это на 100 процентов транспортная земля, которая предназначена для движения и транспорта.