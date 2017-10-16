Стала известна важная подробность местных выборов

"Жалоб на нарушения в ходе муниципальных выборов на настоящий момент не поступило. Если жалобы поступят, мы обсудим их на собрании Республиканской избирательной комиссии в 15 часов в среду", - сообщила в понедельник пресс-секретарь службы организации выборов Кристи Кирсберг.

Всего в муниципальных выборах приняли участие 53,2 процента людей, обладающих правом голоса, то есть 587 134 из 1 100 653 человек.