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Стала известна важная подробность местных выборов

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ФОТО: Liis Treimann

По предварительным данным, жалоб на нарушения в ходе муниципальных выборов до сих пор не поступало.

"Жалоб на нарушения в ходе муниципальных выборов на настоящий момент не поступило. Если жалобы поступят, мы обсудим их на собрании Республиканской избирательной комиссии в 15 часов в среду", - сообщила в понедельник пресс-секретарь службы организации выборов Кристи Кирсберг.

Всего в муниципальных выборах приняли участие 53,2 процента людей, обладающих правом голоса, то есть 587 134 из 1 100 653 человек.

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