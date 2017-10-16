Игорь Грязин: женщинам нравятся такие эффективные мужчины, как Рыйвас!

Я считаю, что Партия реформ по итогам выборов сохранила свои позиции, причем в сложной ситуации, когда меняются границы самоуправлений, складываются новые объединения и так далее, и так далее. Мы закрепились на достигнутых высотах.

Что касается Таллинна, он оказался застойным городом. Ни одна из актуальных тем на выборах не поднималась. Центристы хвалятся бесплатным общественным транспортом, и почему-то никто не сказал, что в Таллинне прежде всего бесполезный общественный транспорт - доехать можно туда, куда не надо. Все линии связаны с советской планировкой, а откуда-нибудь из Пяэскюла добраться до Таллинна сложнее, чем из Таллинна до Стокгольма.

Жаль, что об обструкции центристов говорили абстрактно. Все забыли, что ЦП - это уголовно наказанная организация. Речь шла об изменении коррупционной структуры, которой Таллинн ныне является.

Реформисты и русский избиратель - это, конечно, особая тема. Я сталкивался с русскими избирателями в своем округе в Причудье и могу сказать, что активное отрицательное отношение к реформистам там культивируется годами. Мы не можем ничего сделать - к нам не прислушиваются. Хотя на сей раз мы много общались с русскими избирателями, причем на самые насущные темы. Увы, психологический барьер столь высок, что ничего особенного у нас не вышло.

Да, можно сказать, что Партия реформ годами культивировала отвращение к ЦП. И это было очень правильно, и мы должны продолжить это делать. Русские тут ни при чем. Как Карамзин в свое время сказал: воруют! Мы не могли понять и принять то, что больше половины таллиннского руководства - под судом и следствием. Вспомните всех, кого в Таллинне пересажали - и подумайте о тех, кого еще только будут сажать. Конечно, такая коррупция вызывает отторжение. И процесс Сависаара - крошечная верхушка айсберга, то есть того, что собой представляют таллиннские власти сегодня.

Что касается скандала с Таави Рыйвасом и его влияния на выборы, я скажу, что скандала с Рыйвасом не было. Был легкий романтический водевиль - как "Соломенная шляпка". Я даже не понимаю, почему он ушел с поста вице-спикера. Вчера я оказался в компании русских дам, наблюдательниц за выборами, и из трех две сказали: мы уверены, что скандал Рыйвасу голосов только прибавил, особенно среди женщин, им нравятся такие эффективные мужчины. Третья женщина была сильно настроена против Рыйваса и сказала: да, скандал прибавил голосов, но немного...