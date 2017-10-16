Хуссар в спецпередаче Postimees: больше нет причин держать Сависаара в Центристской партии

Для редактора Poliitika.guru Андреаса Каю стало сюрпризом, что Эстонская консервативная народная партия (EKRE) продемонстрировала на выборах худший результат, чем ожидалось. По его словам, несмотря на то, что для кого-то результат Избирательного союза Сависаара мог показаться слабым, предвыборные исследования указывали на такой исход. Результат социал-демократов также оказался хуже, чем предполагалось.

Главный редактор Postimees Лаури Хуссар заявил, что избирательные союзы были крайне успешными по всей стране. Он верит, что они могли бы набрать несколько десятков голосов на выборах в Рийгикогу. Как отметил Хуссар, хоть партия EKRE как бренд довольно сильна, заставить людей голосовать за них она не смогла. В то же время Союз Отечества и Res Publica (IRL) удивил своим результатом, так как рейтинги вообще ставили под сомнение то, что эта партия вообще преодолеет избирательный порог.

Составлявший графики к выборам журналист Postimees Аарне Сеппель отметил, что противостояние EKRE и социал-демократов не привели ни к чему хорошему для обеих партий.

Каю отметил, что партия IRL не получила ни одного личного, ни одного окружного мандата. Райнер Вакра, по оценке Каю, хороший муниципальный политик, который один из немногих действительно хотел стать мэром Таллинна, но избиратель его за это не поощрил. Зато народ премировал старейшину Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда.

Каю вспомнил, что еще пару лет назад Центристская партия не значила ничего без Эдгара Сависаара. «Но на самом деле мы видим, что Центристская партия может делать новых Сависааров», - сказал он. Сеппель подчеркнул, что если Сависаар обещал создать нового Бородича за шесть месяцев, то теперь, по сути, то же самое сделали с Михаилом Кылвартом.

Хуссар подтвердил, что люди ищут имя Сависаара, но в списке центристов: «Сависаар не проявил себя как тактик или стратег. Такого холостого выстрела он никогда не делал в течение своей политической карьеры».

«Они не отпустили человека (Эдгара Сависаара - прим. ред.) на пенсию», - сказал Каю о лидерах «Делового Таллинна» Урмасе Сыырумаа и Юри Мыйзе, которые потратили на предвыборную кампанию более 300 000 евро. Это, по его оценке, показало, что даже если у тебя есть деньги, но нет четкого плана по руководству городом, избиратель за тебя не проголосует. По его словам, за последние три года экс-лидер центристов деградировал.

«Причин держать Сависаара в Центристской партии больше нет», - отметил Хуссар.