Страны Балтии готовятся подписать важное соглашение

Как сказал BNS советник премьера Литвы по политике общественной безопасности Арнолдас Пикжирнис, этот документ позволит быстрее реагировать на просьбы соседей о помощи в области гражданской обороны.

"Практика показывает, что в случае определенных бедствий или вызовов первыми нам могут помочь соседние страны. До сего времени был такой порядок, что всякий раз, когда была необходима, например, помощь наших пожарных в Эстонии или Латвии во время бедствия, то всякий раз для этого нужно было определенное постановление - дополнительное разрешение на их выезд. С 2010 года шло согласование этого договора с той целью, чтобы можно было реагировать быстрее и эффективнее", - сказал он агентству .

В проекте договора говорится, что страны будут сотрудничать в случае бедствий или их предупреждения, когда такая помощь в силу своего характера может выходить за рамки национальных ресурсов страны и ее возможностей справиться с ситуацией или реагировать на нее".

Подписать соглашение намечается в ближайшие месяцы, а вступить в силу оно должно в конце этого года или в начале следующего.