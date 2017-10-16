Травля в интернете: эксперты советуют, как не запутаться во всемирной паутине

Трийн Тоомесаар, исполнительный директор целевого учреждения „Школа без травли» (SA Kiusamisvaba Kool) считает, что проблема травли в интернете развивается так же и в таком же темпе, как и развитие технологий и доступности интернета. По её словам, если, например, 15 лет назад кибербуллинг проявлялся в основном через текстовые сообщения, то их отправление было и для самого обидчика довольно накладным делом. «Сегодня же мобильные сети и интернет доступны всем и не стоят дорого, телефоны лежат практически в каждом кармане, и различные цифровые устройства с большим или меньшим размером экрана есть в каждом доме. Это не значит, что травли в интернете стало больше, это показывает, что стало больше способов для издевательств с помощью различных смарт-устройств», - добавила Тоомсаар.

Она также привела данные исследований, которые показывают, что мало таких случаев, когда ребёнок сталкивается с проявлениями агрессии только в интернете. Чаще всего, если ребёнок стал жертвой травли в сети, то эта травля направлена на него и в реальной жизни. По мнению представителя SA Kiusamisvaba Kool, любая травля может иметь различные негативные последствия, и поэтому речь идёт о серьёзной проблеме.

Юрген Ракасельг, главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки обратил внимание на то, что считать ли травлю в интернете отдельным явлением – вопрос спорный. Он склоняется к тому, что интернет - это лишь место, где травля происходит, и для которого характерны свой язык, своя логика и т.д. «Но, по сути, речь идет все же о травле – преднамеренных и повторяющихся действиях, которые заставляют жертву чувствовать себя плохо и ставят жертву в ситуацию, когда ей сложно себя защитить», - сказал Юрген Ракасельг. Он добавил, что речь идёт о серьёзной проблеме, потому что общение детей и молодёжи всё чаще происходит в среде, где мало взрослых и где действуют так называемые свои правила, которые непонятны остальным.

Малле Халлимяэ, руководитель проекта Союза защиты детей «Разумное поведение в интернете» также ссылается на статистику, которая показывает, что почти каждый ребёнок в возрасте 11-18 лет в какой-то степени соприкасался с травлей в интернете. В рамках проекта «Разумное поведение в интернете» проводился опрос, результаты которого, к сожалению, свидетельствуют о том, что почти каждый третий из опрошенных считает, что в интернете не действуют правила и права, существующие в реальной жизни. «Это мнение респонденты не смогли чётко обосновать, но одним из аспектов, который привели опрошенные, была анонимность», - добавила Малле Халлимяэ.

По опыту экспертов, чаще всего в интернете сталкиваются с созданием фейковых (то есть ложных) аккаунтов, выставлением в интернете видео и фотографий других людей без их ведома, неприятными комментариями анонимного характера, запугиваниями или манипулятивными сообщениями. Также в соцсетях распространено создание группировок против кого-то одного, распространение порочащих фотографий, комментариев и др. С травлей можно столкнуться и в сетевых играх – когда наносят ущерб статусу, полученному в игре, изолируют или игнорируют одного игрока и т.д.