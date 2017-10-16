Травля в интернете: эксперты советуют, как не запутаться во всемирной паутине

Современные дети всё больше времени проводят в интернете – это неизбежная реальность, с которой бесполезно бороться. Всё что могут сделать взрослые, как родители, так и учителя, это научить детей и молодёжь пользоваться возможностями интернета, не подвергая себя опасности. Согласно исследованиям, каждый пятый, а иногда и каждый четвёртый ребёнок в Эстонии, становится жертвой травли в интернете. Мы обратились к экспертам, чтобы узнать, насколько серьёзна эта проблема, насколько часто и в каком виде дети сталкиваются с травлей в интернете, как себя вести и куда обращаться в таких случаях.
Трийн Тоомесаар, исполнительный директор целевого учреждения „Школа без травли» (SA Kiusamisvaba Kool) считает, что проблема травли в интернете развивается так же и в таком же темпе, как и развитие технологий и доступности интернета. По её словам, если, например, 15 лет назад кибербуллинг проявлялся в основном через текстовые сообщения, то их отправление было и для самого обидчика довольно накладным делом. «Сегодня же мобильные сети и интернет доступны всем и не стоят дорого, телефоны лежат практически в каждом кармане, и различные цифровые устройства с большим или меньшим размером экрана есть в каждом доме. Это не значит, что травли в интернете стало больше, это показывает, что стало больше способов для издевательств с помощью различных смарт-устройств», - добавила Тоомсаар.
Она также привела данные исследований, которые показывают, что мало таких случаев, когда ребёнок сталкивается с проявлениями агрессии только в интернете. Чаще всего, если ребёнок стал жертвой травли в сети, то эта травля направлена на него и в реальной жизни. По мнению представителя SA Kiusamisvaba Kool, любая травля может иметь различные негативные последствия, и поэтому речь идёт о серьёзной проблеме.
Юрген Ракасельг, главный эксперт отдела школьной сети Министерства образования и науки обратил внимание на то, что считать ли травлю в интернете отдельным явлением – вопрос спорный. Он склоняется к тому, что интернет - это лишь место, где травля происходит, и для которого характерны свой язык, своя логика и т.д. «Но, по сути, речь идет все же о травле – преднамеренных и повторяющихся действиях, которые заставляют жертву чувствовать себя плохо и ставят жертву в ситуацию, когда ей сложно себя защитить», - сказал Юрген Ракасельг. Он добавил, что речь идёт о серьёзной проблеме, потому что общение детей и молодёжи всё чаще происходит в среде, где мало взрослых и где действуют так называемые свои правила, которые непонятны остальным.
Малле Халлимяэ, руководитель проекта Союза защиты детей «Разумное поведение в интернете» также ссылается на статистику, которая показывает, что почти каждый ребёнок в возрасте 11-18 лет в какой-то степени соприкасался с травлей в интернете. В рамках проекта «Разумное поведение в интернете» проводился опрос, результаты которого, к сожалению, свидетельствуют о том, что почти каждый третий из опрошенных считает, что в интернете не действуют правила и права, существующие в реальной жизни. «Это мнение респонденты не смогли чётко обосновать, но одним из аспектов, который привели опрошенные, была анонимность», - добавила Малле Халлимяэ.
По опыту экспертов, чаще всего в интернете сталкиваются с созданием фейковых (то есть ложных) аккаунтов, выставлением в интернете видео и фотографий других людей без их ведома, неприятными комментариями анонимного характера, запугиваниями или манипулятивными сообщениями. Также в соцсетях распространено создание группировок против кого-то одного, распространение порочащих фотографий, комментариев и др. С травлей можно столкнуться и в сетевых играх – когда наносят ущерб статусу, полученному в игре, изолируют или игнорируют одного игрока и т.д.
Советы экспертов:
- Трийн Тоомесаар рекомендует обращать внимание на общие правила интернет-гигиены, а также воспитывать у молодёжи понимание, что то, что один раз уже появилось в интернете, останется там навсегда.
- Юрген Ракасельг советует никогда не игнорировать случаи травли в реальной жизни или в интернете. Родители и учителя должны в первую очередь выслушать ребёнка, выяснить все обстоятельства произошедшего и узнать, какие возможные способы разрешения данной ситуации видит сам молодой человек. Как правило, сами жертвы травли не заинтересованы в том, чтобы наказать обидчика, они просто хотят, чтобы издевательства прекратились. Кроме того, не лишним будет повторить, что травля, в том числе и издевательства в интернете, сама по себе не прекратится, её нельзя просто переждать или молча перетерпеть, и физическая или агрессивная реакция может только ухудшить положение жертвы.
- Малле Халлимяэ советует детям вести себя в интернете так же вежливо, как и дома, в детском саду или в школе. Если кто-то призывает к оскорблению или насилию, то об этом нужно рассказать своим родителям, учителю или психологу в школе. Нельзя менять своё поведение и принципы под влиянием своих друзей и знакомых. Также в интернете с друзьями нельзя делать те вещи, которые не сделал бы в одиночку.
Все опрошенные эксперты указали на то, что если травля исходит от близкого окружения, например, от одноклассников, ребят с тренировки, то тогда ребёнок может обратиться к любому взрослому, которому он доверяет (родитель, классный руководитель, тренер). В тех школах где действует программа «Школа без травли» (KiVa), есть даже специально обученные команды, которые помогают разрешать такие ситуации, и к которым дети могут обратиться. Если травля в интернете происходит анонимно, и в обычной жизни человек с ней не сталкивается, то можно обратиться к веб-констеблю. Некоторые порталы имеют также кнопку «Report», на которую нужно нажать для того чтобы сообщить о травле или издевательствах. Все крупные социальные сети подтверждают, что они помогают разрешать случаи травли в интернете и считают это приоритетной проблемой.
В мировой практике неоднократно были такие случаи, когда закрывались аккаунты, которые наносят вред другим, блокировалась их деятельность и т.д. В случае, если ребенок столкнулся с травлей в интернете, важно, чтобы он не боялся обратиться за помощью к взрослым. В рамках кампании «Будь смелым» до конца октября есть возможность на сайте кампании (budsmelim.ee) не только прочитать о том, что делать при кибертравле, но и получить анонимную онлайн-консультацию специалистов. Также помощь и совет можно получить по телефону 11611, на портале lasteabi.ee или через приложение этого портала, которое можно загрузить на свой смартфон.