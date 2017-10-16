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Ремонт виадука затруднит движение по улице Мустакиви

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Мост Мустакиви. | ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

С завтрашнего дня,  17 октября, из-за ремонта виадука осложняется движение по улице Мустакиви в Ласнамяэ.

На виадуке будут устанавливаться деформационные стыки, из-за чего он будет частично перекрыт с 8 часов утра 17 октября до 13 часов 20 октября. Полностью движение по улице Мустакиви будет перекрыто с 13 часов 20 октября до 22 часов 22 октября. Объезд возможен по виадуку Раадику и по виадуку Варраку.

Автобусное сообщение будет осуществляться по виадуку Варраку. Все остановки сохраняются.

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