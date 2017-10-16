Страхование: Чем компьютер отличается от автомобиля?

При покупке автомобиля вы, как правило, приобретаете еще и полис дорожного страхования, и страховку каско. Тот же разумный подход действует и при покупке рабочих компьютеров, считает менеджер ИТ-услуг Telia Таави Талве и поясняет свою точку зрения в техноблоге Digitark.
При покупке автомобиля вы, как правило, приобретаете еще и полис дорожного страхования, и страховку каско. Тот же разумный подход действует и при покупке рабочих компьютеров, считает менеджер ИТ-услуг Telia Таави Талве и поясняет свою точку зрения в техноблоге Digitark.
«Стартовый пакет для компьютера» от Telia – как каско для автомобиля. Он включает в себя офисное программное обеспечение Office 365, защиту от вирусов ESET, обновления их версий, а также установку и настройку программ. Таким образом все важнейшие вопросы, связанные с ИТ, будут решены, а значит, сотрудники фирмы смогут сосредоточиться на своей основной работе.
По словам руководителя сферы ИТ-услуг Telia Таави Талве, все чаще предприятия при покупке нового компьютера сразу приобретают и основные рабочие, и антивирусные программы.
«Стартовый пакет для компьютера» от Telia – как каско для автомобиля
В штате небольших предприятий не всегда есть ИТ-специалист, а обслуживание компьютеров и программного обеспечения может отнимать массу времени.
Если ИТ не является основной сферой деятельности предприятия, его руководитель, скорее всего, не обладает навыками установки и поддержки программ. В этом случае пакет с ежемесячной платой, который позволяет получить помощь опытных специалистов Telia, наиболее эффективный вариант.
Удобный бизнес-пакет/ Telia
«Если фирма хочет сосредоточиться на своей основной деятельности, вместо того, чтобы ломать голову над компьютерными сбоями или ИТ-безопасностью, несомненно стоит приобрести „Стартовый пакет для компьютера", – утверждает Талве. Пакет программ можно с легкостью установить как на новые, так и на те компьютеры, которые уже используются на предприятии».
Контроль над ИТ-расходами
По словам Таави Талве, Microsoft Office 365 - оптимальный пакет программ с широкими возможностями – начиная с Word и Excel и заканчивая электронной почтой и решениями для групповой работы.
Инструменты для групповой работы позволяют, например, одновременно вносить изменения в документы или делиться календарями и контактами. Кроме того, можно создать проектные группы или внутреннюю сеть предприятия, но и этим не исчерпывается перечень возможность Microsoft, которые можно использовать на благо фирмы.
Вся информация при этом безопасно хранится в облаке Microsoft, то есть фирме больше нет необходимости покупать и обслуживать дорогой сервер – это позволяет существенно сократить затраты. Доступ к информации и файлам в облачном хранилище возможен практически с любого компьютера или устройства, имеющего интернет-соединение.
Фирма сможет платить только за фактически потребленные услуги
«Пользуясь пакетом, предприятие избавится от хлопот с ИТ, а высвобожденные человеческие и временные ресурсы сможет использовать на благо своего бизнеса, – поясняет Талве. – Так что полученная выгода будет намного существеннее по сравнению с месячными затратами на оплату услуги Telia».
Объем услуги, то есть количество пользователей программным обеспечением, можно увеличить или уменьшить, а это означает, что фирма сможет платить только за фактически потребленные услуги и держать расходы на ИТ под четким контролем.
О том, какие еще возможности есть в "Стартовом пакете", читайте на портале Digitark.