Страхование: Чем компьютер отличается от автомобиля?

«Стартовый пакет для компьютера» от Telia – как каско для автомобиля. Он включает в себя офисное программное обеспечение Office 365, защиту от вирусов ESET, обновления их версий, а также установку и настройку программ. Таким образом все важнейшие вопросы, связанные с ИТ, будут решены, а значит, сотрудники фирмы смогут сосредоточиться на своей основной работе.

По словам руководителя сферы ИТ-услуг Telia Таави Талве, все чаще предприятия при покупке нового компьютера сразу приобретают и основные рабочие, и антивирусные программы.

«Стартовый пакет для компьютера» от Telia – как каско для автомобиля

В штате небольших предприятий не всегда есть ИТ-специалист, а обслуживание компьютеров и программного обеспечения может отнимать массу времени.

Если ИТ не является основной сферой деятельности предприятия, его руководитель, скорее всего, не обладает навыками установки и поддержки программ. В этом случае пакет с ежемесячной платой, который позволяет получить помощь опытных специалистов Telia, наиболее эффективный вариант.

Удобный бизнес-пакет/ Telia

«Если фирма хочет сосредоточиться на своей основной деятельности, вместо того, чтобы ломать голову над компьютерными сбоями или ИТ-безопасностью, несомненно стоит приобрести „Стартовый пакет для компьютера", – утверждает Талве. Пакет программ можно с легкостью установить как на новые, так и на те компьютеры, которые уже используются на предприятии».

Контроль над ИТ-расходами

По словам Таави Талве, Microsoft Office 365 - оптимальный пакет программ с широкими возможностями – начиная с Word и Excel и заканчивая электронной почтой и решениями для групповой работы.

Инструменты для групповой работы позволяют, например, одновременно вносить изменения в документы или делиться календарями и контактами. Кроме того, можно создать проектные группы или внутреннюю сеть предприятия, но и этим не исчерпывается перечень возможность Microsoft, которые можно использовать на благо фирмы.

Вся информация при этом безопасно хранится в облаке Microsoft, то есть фирме больше нет необходимости покупать и обслуживать дорогой сервер – это позволяет существенно сократить затраты. Доступ к информации и файлам в облачном хранилище возможен практически с любого компьютера или устройства, имеющего интернет-соединение.

Фирма сможет платить только за фактически потребленные услуги

«Пользуясь пакетом, предприятие избавится от хлопот с ИТ, а высвобожденные человеческие и временные ресурсы сможет использовать на благо своего бизнеса, – поясняет Талве. – Так что полученная выгода будет намного существеннее по сравнению с месячными затратами на оплату услуги Telia».

Объем услуги, то есть количество пользователей программным обеспечением, можно увеличить или уменьшить, а это означает, что фирма сможет платить только за фактически потребленные услуги и держать расходы на ИТ под четким контролем.

О том, какие еще возможности есть в "Стартовом пакете", читайте на портале Digitark.