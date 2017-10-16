В сети Wi-Fi обнаружены фатальные уязвимости, множество сетей в опасности

Формально исследователи расскажут о найденных ими уязвимостях лишь 1 ноября 2017 года, на конференции ACM CCS. На мероприятии будет представлен доклад, озаглавленный Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2 («Атака на реинсталляцию ключей: принудительное повторное использование nonce в WPA2»), сообщает портал Хакер.ru.

Однако ждать ноября нам все же не придется. Скоординированное раскрытие информации запланировано на сегодня, 16 октября 2017 года, и должно состояться во второй половине дня.

Что известно уже сейчас? По данным ArsTechnica, US-CERT уже направил более чем 100 организациям следующее описание проблемы: в механизме управления ключами в четырехэлементном хендшейке Wi-Fi Protected Access II (WPA2) были найдены критические уязвимости. Эксплуатируя эти баги, можно добиться расшифровки трафика, осуществить HTTP-инжекты, перехват TCP-соединений и многое другое.

Так как уязвимости были найдены на уровне протокола, проблемы затрагивают большинство имплементаций.

Пока можно сделать вывод, что если описание проблем не было преувеличено, то после сегодняшнего раскрытия информации, WPA2 более нельзя будет считать надежным, как это некогда произошло с WEP.

Под ударом, вероятнее всего, окажутся миллионы сетевых устройств и их владельцы, а использования Wi-Fi придется избегать до выхода патчей. И если роутеры, скорее всего, получат обновления для этих потенциальных проблем, что произойдет с сонмом IoT-устройств, можно только догадываться.