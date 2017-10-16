График: насколько различаются цены на сигареты в Эстонии и в Латвии?

Из опубликованного сегодня исследования KPMG выяснилось, что в Эстонии крайне быстро развивается приграничный рынок сигарет. И движется все по направлению к Латвии. Postimees изучил, насколько же сигареты дешевле у наших южных соседей.
16 октября 2017 г., 12:29
Издание сравнило цены на интернет-страницах Maxima и Selver в Эстонии с ценами в латвийских алкогольных магазинах и выяснилось, что определенные марки, кроме Chesterfield, в Латвии стоят дешевле.
В исследовании KPMG сказано, что сигареты все больше начинают доставлять в Эстонию из Латвии. Руководитель Эстонской ассоциации производителей табака Таави Салуметс прокомментировал, что беспокойство начали вызывать объемы табачных изделий в Эстонии, которые явно были куплены в Латвии. В прошлом году рост составил 18 процентов: «Причиной этого стала разница цен в Эстонии Латвии, которая выросла до 35 центов за пачку».
Смотрите реальную разницу цен в графике.