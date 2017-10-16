График: насколько различаются цены на сигареты в Эстонии и в Латвии?

Издание сравнило цены на интернет-страницах Maxima и Selver в Эстонии с ценами в латвийских алкогольных магазинах и выяснилось, что определенные марки, кроме Chesterfield, в Латвии стоят дешевле.

В исследовании KPMG сказано, что сигареты все больше начинают доставлять в Эстонию из Латвии. Руководитель Эстонской ассоциации производителей табака Таави Салуметс прокомментировал, что беспокойство начали вызывать объемы табачных изделий в Эстонии, которые явно были куплены в Латвии. В прошлом году рост составил 18 процентов: «Причиной этого стала разница цен в Эстонии Латвии, которая выросла до 35 центов за пачку».

Смотрите реальную разницу цен в графике.