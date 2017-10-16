Ольга Иванова: Сависаар ни о чем не жалеет

Конечно, наш союз шел на выборы с надеждами на другие результаты. Избиратель сделал свой выбор.

В целом я могу сказать, что эти выборы очень сильно отличаются от предыдущих. Посмотрите хотя бы на то, насколько изменился вес русских кандидатов. Да, понятно, Михаил Кылварт показал чистый результат в таллиннском районе Ласнамяэ - это было предсказуемо, он шел там первым номером. Но Яна Тоом набрала меньше голосов, чем Таави Аас и Раймонд Кальюлайд, и над этим стоит задуматься. Не думаю, что тут играет какую-то роль то, что Яна - евродепутат, она всегда имела большой вес в среде русских избирателей.

Провал Союза Сависаара и "Делового Таллинна" состоялся по многим причинам. Это комплекс проблем - начиная с тройственого "союза сестер". Кампания в принципе была очень грязной, на моей памяти ничего грязнее не было - и это отразилось на явке, минус 11 процентов в Таллинне - очень серьезный показатель: люди не готовы отдать голос за центристов - и в целом нет такой силы, за которую они хотели бы голосовать.

Почему такой силой не стали мы? Кампания делалась в кратчайшие сроки. Мы не достучались до всех, не смогли объяснить четко свои программные пункты. Ну а центристы использовали свой прием: мол, Эдгар - центрист, и если вы хотите поддержать Эдгара, голосуйте за центристов, а не за его союз. Плюс - для многих стало камнем преткновения то, что мы объединились с бизнесменами. И, конечно, у нас нет ресурсов, которыми обладают партии, нет миллионов от государства, нет выхода на ПБК, нет "Столицы" и "Pealinn"...

Вы подумайте: всего за два года из Сависаара, из лидера партии, сделали непонятно кого, его перекрасили в другие краски, и люди, отдававшие за него голоса, перестали его поддерживать. Это была целенаправленная работа. И вот результат.

Кстати, я сегодня говорила с Эдгаром - я волновалась, как он себя чувствует. Мы с ним до того обсуждали то, что результаты будут не лучшие, морально мы были к этому готовы. Хотя рассчитывали все-таки на большее. Сависаар сказал мне, что всё хорошо - и он ни о чем не жалеет.

Что касается будущего, сегодня мы встретимся и будем обсуждать, что делать дальше. Все-таки есть члены союза, которые готовы продолжать, и есть избиратели, которые нас поддержали. Спасибо им за это!