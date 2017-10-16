Сборная Эстонии по футболу улучшила свое положение в рейтинге ФИФА

В опубликованном в понедельник, 16 октября, рейтинге эстонские футболисты переместились с 84-й на 80-ю строчку, пишет rus.err.ee.

Таким образом сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии: сборная Латвии занимает 129-е (+19), а сборная Литвы - 145-е (-25) место.

Во главе рейтинга изменений не произошло - лидером остается сборная Германии, а далее идут национальные команды Бразилии и Португалии.