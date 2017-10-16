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Сборная Эстонии по футболу улучшила свое положение в рейтинге ФИФА

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Сборная Эстонии по футболу добилась прогресса в рейтинге ФИФА, улучшив свое положение на четыре строчки.

В опубликованном в понедельник, 16 октября, рейтинге эстонские футболисты переместились с 84-й на 80-ю строчку, пишет rus.err.ee.

Таким образом сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии: сборная Латвии занимает 129-е (+19), а сборная Литвы - 145-е (-25) место.

Во главе рейтинга изменений не произошло - лидером остается сборная Германии, а далее идут национальные команды Бразилии и Португалии.

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