Самые важные вопросы, связанные с арендой недвижимости: как решать проблемы в спорных ситуациях?

Маклер Pindi Kinnisvara OÜ Елена Кузьмина отмечает, что если сделка заключается через маклера, то первым делом специалист проверяет потенциального арендатора.

«Через нас проходит много клиентов, что позволяет нам получше разглядеть арендаторов, а также их проверить, - говорит маклер. - Если же хозяин сам занимается сдачей квартиры в аренду, то часто на первый взгляд все может выглядеть благополучно, однако через несколько месяцев могут возникнуть непредвиденные трудности. Или такие, которые можно было предугадать, но не смогли - ведь для этого нужен опыт».

Хотя сдающий квартиру в аренду Артем с этим не соглашается. «Какие такие базы данных, не доступные простому смертному, имеются в распоряжении маклера? – удивляется он. – Я точно так же проверяю съемщиков по имени и личному коду. Заплатив пару евро, получаю информацию из регистра задолженностей, а если за человеком водятся какие грехи, то Гугл сегодня знает все, куда больше любого маклера».

Но вывод в любом случае один: проверять надо!

По договору или по закону?

Елена Кузьмина из Pindi Kinnisvara отмечает, что многие арендодатели, желая сэкономить на услугах маклера, скачивают в интернете типовой договор аренды и им руководствуются. Или составляют свой собственный договор, где прописывают важные для них условия. Однако что делать, если пункты этого договора противоречат закону?

«В некоторых типовых договорах из интернета может не быть новых изменений в законодательстве, а скачанный договор, возможно, уже устаревшего образца, – подчеркивает Елена Кузьмина. - Некоторые пункты могут быть уже недействительны и противоречить закону. А маклеры всегда на месте разъясняют своим клиентам, что нужно сделать, чтобы избежать неприятных последствий».

Хотя на это у сдающего квартиру Артема тоже есть возражение. На крупнейшем в Эстонии сайте недвижимости kv.ee, указывает он, имеется развернутый договор, который в полном соответствии с законодательством.

«Просто не надо скачивать договоры с сомнительных ресурсов», - резюмирует Артем.

Но, предположим, человек по незнанию какие-то нюансы все же не учел. И получается так: что бы ни было записано в договоре, это, конечно, имеет вес, но если это противоречит закону, то закон всегда выше! Если же договоренности достичь по спорным вопросам не удается, то в таком случае пострадавшая сторона всегда может обратиться в комиссию по аренде.

Маклер Елена Кузьмина отмечает, что договоры, с которыми у нее была возможность ознакомиться в ее практике, бывают совершенно разные и, в принципе, могут отличаться друг от друга. Но, по правилам, договор должен иметь основной информативный скелет, который дает правильный обзор обязанностей, прав и последствий на основании законодательства.

Ремонтный фонд платежом красен

Должен ли арендатор оплачивать взносы в ремонтный фонд? Ведь по сути это выгодно арендодателю, стоимость его недвижимости за счет этого растет, но не арендатору. Может ли он от этого взноса отказаться? И какие на самом деле шансы есть у него в таком случае договориться об оплате счета без ремонтного фонда? Ведь арендодатели настаивают на оплате всего счета, без всяких яких.

«Обязательственно-правовой закон гласит: арендодатель несет соответствующие сборы и повинности, если нет других договоренностей. Это означает, что если вдруг арендодатель захочет оплату с арендатора за другие части расходов, напрямую не связанные с коммунальными расходами, это необходимо в договоре фиксировать отдельно. Если уже все-таки договор подписан, желательно переписать в более корректной форме», - советует маклер.

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