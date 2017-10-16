Загадочный случай: в России двое голых мужчин устроили смертельный бой на ножах (фото)

А затем смогли увидеть на записи камер наблюдения, как из квартиры, шатаясь, выходит голый мужчина в крови, сообщает портал Newsru.com.

Он вызвал скорую, из последних сил добрался до входной двери и выпал из подъезда. В квартире, дверь в которую он бросил открытой, позже нашли еще одного голого и окровавленного мужчину, но уже мертвого.

"По предварительным данным, в вечернее время 14 октября 2017 года в одной из квартир в доме на улице Крылова находились 33-летний и 18-летний молодые люди. В какой-то момент между указанными лицами произошла ссора, в ходе которой каждый из конфликтующих нанес другому ножевые ранения. Вследствие полученных телесных повреждений 18-летний молодой человек скончался, а 33-летний был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщает по этому поводу региональное управление СКР.

Новосибирская полиция уточнила, что пока воссоздать картину произошедшего не удается - выживший участник ножевого боя голышом остается в состоянии шока.

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