Галерея: при пересчете ласнамяэских голосов нашли испорченные бюллетени

Пересчет голосов идет во всех избирательных комиссиях. Если большая часть комиссий закончит свою работу уже сегодня, то город Таллинн сообщил, что в столице голоса будут пересчитывать до 18.00, а если потребуется, то и завтра утром.

Сначала на четвертом этаже Таллиннской мэрии пересчитали голоса, поданные в Ласнамяэ. Дальше сегодня посчитают голоса из Пирита, Кесклинна и Нымме.

«Испорченные бюллетени обязательно будут. Чаще всего оказывается, что номера писали несколько раз таким образом, что невозможно понять, какой именно является правильным», - сказала член избирательной комиссии Керсти Кальвет-Сепп, добавив, что все такие бюллетени признаются испорченными.

Кальвет-Серр показала, что на одном участке нашли восемь испорченных бюллетеней: «Решение о том, чтобы признать их недействительными, принимается в результате обсуждения».

По ее словам, хотя 40 мест Центристская партия получила с большим напряжением, она не верит, что результат может как-то измениться после пересчета голосов.

В компьютерном классе на втором этаже в это же время считали голоса избирателей из Мустамяэ, Пыхья-Таллинна, Кристийне и Хааберсти. Тут надеются завершить работу уже сегодня вечером.

Атмосфера в кабинете рабочая, и основное обсуждение касалось как раз вопроса: признать бюллетень действительным, или испорченным. Решение приняли единогласно.

Точное количество испорченных бюллетеней выяснится после повторного пересчета. По состоянию на ночь понедельника недействительными были признаны 3867 бюллетеней.