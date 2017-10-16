Евростат: экспорт растет во всех странах Балтии

В Литве экспорт в январе-августе по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 17% до 16,9 млрд. евро, в Латвии - на 11% до 7,7 млрд. евро, в Эстонии - на 9% до 8,4 млрд. евро, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата.

В Литве импорт за год увеличился на 17% до 18,7 млрд. евро, в Латвии - на 17% до 9,7 млрд. евро, в Эстонии - на 11% до 9,8 млрд. евро.

Самый большой торговый дефицит среди стран Балтии в январе-августе этого года был в Латвии - 1,9 млрд. евро, в Литве - 1,8 млрд. евро, в Эстонии он был 1,4 млрд. евро.