Передавая ключ от автомобиля третьим лицам, вы можете лишиться страховки

Несколько лет назад Игорь отдал автомобиль в ремонт. Меньше чем за сутки улетучилась четверть бака топлива. Работники мастерской ушли в глухую несознанку. Доказать что-либо было невозможно.

«У меня была небольшая вмятина на крыле – на парковке дверью стукнули, – рассказывает пострадавший владелец «Ауди». – Нужно было лишь отрихтовать, царапинки полирнуть, в общем, не так много работы. Отдал машину в небольшую мастерскую в Копли. Пообещали, что к вечеру следующего дня управятся. Ключи я им оставил. Сказали, что после работы отгонят на парковку перед ангаром, потому что нужно освободить место для следующих. Работу они действительно сделали в срок. Вот только бензина в баке стало явно меньше. Ну невозможно четверть бака сжечь, паркуя машину во дворе. А пробег я не запомнил, даже в голову не пришло».

По словам мужчины, он пытался выяснить, каким образом испарились несколько десятков литров топлива. Но ответа не получил.

«Я не знаю, что они делали, для этого типа работ ездить на машине нужды не было. А если бы они мне ее разбили во время своих развлечений? Зато теперь перед тем, как оставить машину в мастерской, фотографирую ее вдоль и поперек вместе с показаниями одометра и бензобака».

Чужого не жалко

Подобные истории, к сожалению, для Эстонии хоть и редкость, но отнюдь не историческая. Несколько лет назад, как говорит руководитель отдела расследования ущербов Salva Kindlustus Каупо Кааресте, был случай, когда работник автомойки взял чужую машину, поехал на ней кататься и совершил аварию.

Совсем недавно, в начале сентября, произошла еще одна история. В столичную мастерскую, которая наносит на автомобиль виниловую пленку, обратился клиент. Оставил машину, ключ – мастер все принял. Также принял и предоплату в размере 550 евро. Вернувшись за автомобилем, мужчина опешил: в мастерской не было ни машины, ни рабочего. Мастер не отвечал ни на телефон, ни на электронную почту. А как сообщили соседи по мастерской, в этом боксе вообще уже несколько дней не замечалось признаков жизни.

После этого мужчина обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля, а также, разумеется, известил о произошедшем страховую фирму. К счастью для клиента, машину обнаружили буквально в тот же день: незадачливый вор спрятал добычу в одном из дворов Копли. Виниловая пленка так и не была нанесена, но клиент был счастлив просто из-за того, что его имущество было найдено.

Дело было даже не в особой ценности машины. Вся тонкость ситуации в том, что если вы добровольно передали ключи от своего автомобиля третьим лицам и они вдруг отправились в незапланированную поездку, да еще и машину при этом повредили, требовать возмещения по каско и трактовать ущерб как вандализм будет уже практически невозможно. Все из-за того, что вы передали ключи добровольно.